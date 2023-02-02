Двух участников пьяных вечеринок подозревают в распространении порно и проверяют на причастность к мошенничеству во время сбора денег на ВСУ

Блоггеру и его товарищу, принимавшим участие в скандальных пьяных вечеринках в Киеве, правоохранители сообщили о подозрении в распространеннии порнографии. Кроме того, их проверяют на причастность к мошенничеству во время сбора денег на ВСУ.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

"1 февраля следователи полиции Киевщины вместе с оперативниками криминальной полиции НПУ и прокурорами столичной области провели обыски по месту жительства фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области", – написал Небитов.

Как уточнили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины, было установлено, что для своих вечеринок злоумышленники арендовали квартиру в столице. Туда приглашали девушек, распивали с ними спиртные напитки, доводя их до бессознательного состояния.

"Пользуясь беспомощным состоянием девушек, они совершали пошлые действия, а также имитацию половых актов, при этом снимали все это на собственные мобильные телефоны. Отснятый материал выкладывали в телеграмм-канал и социальные сети, оставляя унизительные сообщения и комментарии", – добавили в прокуратуре.

Два организатора "развлечений", блоггер и его товарищ, были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Обоим сообщили о подозрении в изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов. За совершенное злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

"Следователи и прокуроры Киевской области обратятся в суд с ходатайством об избрании последним меры пресечения в виде содержания под стражей. Дальнейшую же судьбу злоумышленников решит суд", – подчеркнул Небытов.

В прокуратуре добавили, что, кроме того, правоохранители проверяют причастность подозреваемых к мошенническим действиям при сборе добровольных взносов на нужды ВСУ.

Напомним, вечером 31 января, в соцсети появилась информация о том, что в Киеве группа молодых людей якобы предлагает девушкам алкоголь и наркотики, а затем насилует их. Злоумышленники загружали доказательства своих "развлечений" в закрытые аккаунты одной из соцсетей. Эту "забаву" они называли "Покажем вам, какие вокруг ш****и".

Уже 1 февраля стало известно, что правоохранители нашли участников вечеринок и проводят обыски в Киеве и еще одном регионе страны. По этому факту было открыто уголовное производство. Подробности можно узнать в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из ребят, который может быть причастен к скандальным пьяным вечеринкам в Киеве, где унижали девушек, записал обращение. Он рад тому, что о нем говорит вся Украина, а также не боится ответственности, потому что, по его словам, ему ничего не будет.

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