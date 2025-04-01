В Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП: четыре человека погибли, есть пострадавшие. Фото

В Австрии утром 1 апреля произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились украинцы. Автомобиль столкнулся с грузовиком с полуприцепом.

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Четверо из восьми человек в микроавтобусе погибли, остальные получили серьезные травмы. Подробности сообщает австрийский вещатель ORF.

Смертельная авария произошла около 06:20 утра по местному времени на автомагистрали А2 вблизи Зееэнштайна (округ Нойнкирхен)

"По моей информации, этот грузовик с полуприцепом, вероятно, выехал с парковочного места на полосу разгона", — отметил спикер полиции Йоган Баумшлагер.

По его словам, когда полуприцеп уже ехал по полосе в направлении Вены, микроавтобус, в котором находились восемь украинцев (пассажирки-женщины и водитель-мужчина), вероятно, врезался в грузовик.

Четверо пассажирок микроавтобуса погибли на месте. Еще три украинки и водитель получили серьезные травмы. Раненых людей, по данным местных экстренных служб, зажало в автобусе, их пришлось освобождать.

"В интервью noe.ORF.at Баумшлагер категорически исключил торговлю людьми и погоню. По словам Баумшлагера, транспортное средство разрешено для такого количества людей, и детей в салоне не было.

На помощь пострадавшим и ликвидацию последствий ДТП направили три вертолета, три бригады экстренной медицинской помощи, девять спасательных машин и девять пожарных машин. Дорога между Гримменьштайтайном и Зеебенштайном в направлении Вены была закрыта почти на четыре часа. Пробка в утренний час пик местами достигала десяти километров. Впоследствии дорогу открыли.

Продолжается расследование обстоятельств аварии. В настоящее время правоохранители устанавливают причины столкновения. С этой целью провели допрос двух людей, находившихся в грузовике, оба являются гражданами Перу.

В полиции подчеркнули, что "расследование причин аварии будет сложным", и добавили, что планируют опросить выживших после столкновения пассажиров микроавтобуса. Принимая во внимание серьезность травм пострадавших, сделать это сразу не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что в Молдове автобус с десятками пассажиров попал в ДТП. К счастью, никто из 27 пассажиров автобуса, столкнувшегося с трактором, не погиб.

По предварительным данным, автобус следовал из Одессы в Кишинев.

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