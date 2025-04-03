В Гостомеле расстрелял двух гражданских: за военные преступления будут судить еще одного военного РФ. Фото

В Украине будут судить еще одного российского военного, причастного к военным преступлениям. Злоумышленник в Гостомеле Киевской области расстрелял машину с гражданскими, в результате чего погибли двое украинцев.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Оккупанту грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное.

Как напомнили правоохранители, 25 февраля 2022 года российские оккупанты в Гостомеле из всех видов вооружения расстреляли гражданское население и 12 автомобилей. Следователям удалось установить личность еще одного военнослужащего РФ, причастного к военным преступлениям.

"Им оказался 41-летний стрелок моторизованного взвода 1-го отделения мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск Нацгвардии РФ по Красноярскому краю "Ратибор". Он вместе с сообщниками во время оккупации Гостомеля открыл прицельный огонь из автоматического оружия по автомобилю Chevrolet Aveo, в результате чего погибли двое гражданских", – уточнили в полиции.

Следствие по факту нарушения законов и обычаев войны, умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц, завершено. Обвинительный акт в отношении оккупанта направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине суд вынес приговор приспешнику Кадырова, причастному к военным преступлениям. Злоумышленник пытал несовершеннолетнего во время временной оккупации Киевщины.

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