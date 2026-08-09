В Одесской области грузовик столкнулся с двумя микроавтобусами: трое погибших, есть пострадавшие. Фото
Россия в результате ударов дронов убила 3-летнего мальчика, его дедушку и бабушку в Киевской области: Зеленский отреагировал на атаку. Фото
"Всё горело": очевидица рассказала о гибели 3-летнего мальчика и его родных в результате атаки РФ на Киевскую область. Видео и фото
Во время оккупации Киевской области расстреляли шестерых мирных жителей: суд вынес приговор одиннадцати военнослужащим РФ. Фото
Правоохранительные органы продолжают расследовать преступления оккупантов