В Испании обнаружили мертвым 13-летнего подростка из Украины. Фото

В городе Бадахос, что в Испании, обнаружили тело 13-летнего мальчика из Украины, пропавшего без вести днем ранее. Трагедия произошла 24 марта.

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Об этом сообщило местное издание El Diario. Подросток вместе с матерью переехал в Испанию после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам женщины, ее сын вышел на прогулку в воскресенье около 17:30, после чего пропал без вести. На следующий день его тело обнаружили в местном парке.

Официальные причины смерти пока неизвестны. Как заявил представитель правительства Эстремадуры Хосе Луис Кинтана, выводы можно будет сделать только после вскрытия, которое было запланировано на вторник. Он также не стал комментировать возможные версии случившегося.

Мальчик проживал в Бадахосе с момента переезда в Испанию. В настоящее время идет расследование, которое должно установить все обстоятельства трагедии.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мария Ковальчук была обнаружена в Дубае с большим количеством серьезных травм. Местная полиция сообщила, что девушку, которая в течение девяти дней не выходила на связь с родными, обнаружили на обочине дороги, после чего отправили в больницу. Эту информацию подтвердили представители консульства Украины в Дубае.

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