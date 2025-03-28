В Харькове авто вылетело на встречную и устроило ДТП: среди пострадавших – 13-летняя девочка. Фото

В Харькове произошло ДТП с пострадавшими. Водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другим автомобилем.

Видео дня

Пострадал виновник аварии и две его пассажирки, одна из которых – несовершеннолетняя. Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области.

По данным полиции, авария произошла 27 марта: 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 на Мерефянском шоссе в одном из районов облцентра выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Nissan.

"В результате аварии травмы получил водитель ВАЗа и двое пассажиров: 44-летняя женщина и 13-летняя девушка. Пострадавших доставили в медицинское учреждение", – рассказали правоохранители.

По факту ДТП следователи СУ ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство.

"Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения. Не подвергайте опасности себя и тех, кто вас окружает", – обратились к украинцам в Нацполиции.

Напомним, ранее стало известно, что в Украину экстрадировали злоумышленника, совершившего в Киевской области ДТП с тремя пострадавшими и сбежавшего за границу.

Также сообщалось, что в Николаевской области столкнулись две легковушки и грузовик. В результате столкновения возник пожар. Погибли два человека и трое пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!