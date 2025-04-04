Бил молотком по голове: в Киеве мужчина во время ссоры пытался убить брата. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, во время ссоры пытался убить брата. Злоумышленник напал на родственника и начал наносить ему удары молотком по голове, не остановился даже тогда, когда потерпевший пытался скрыться.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним обратилась жительница Соломенского района и сообщила, что ее 51-летнего мужа жестоко избил родной брат.

"Полицейские установили, что между мужчинами возникла бытовая ссора, во время которой нападавший внезапно схватил молоток и стал бить брата по голове. Мужчина попытался скрыться на улице, однако 53-летний родственник догнал его и продолжил наносить удары. Спасла потерпевшего его жена, которая вмешалась и остановила правонарушителя", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские задержали злоумышленника с поличным, а потерпевшего медики госпитализировали с тяжелыми травмами головы. По факту оконченного покушения на умышленное убийство возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в четверг, 3 апреля, мужчина во время конфликта убил свою жену. Злоумышленник набросился на нее и задушил.

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