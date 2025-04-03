В Киеве на Позняках мужчина во время ссоры задушил жену. Подробности дела

В Дарницком районе Киева в четверг, 3 апреля, мужчина во время конфликта убил свою жену. Злоумышленник набросился на нее и задушил.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам нашего собеседника, убийство произошло на улице Анны Ахматовой в квартире многоэтажного дома.

"В квартире на полу полицейские обнаружили тело 57-летней женщины. По предварительной информации, ее убил мужчина – задушил руками во время конфликта. Его задержали с поличным. Тело погибшей отправили на медицинскую экспертизу", – добавил наш источник.

Позже в пресс-службе столичной полиции подтвердили информацию о преступлении. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, чуть не зарезал товарища. Злоумышленник во время ссоры набросился на своего знакомого с ножом и тяжело травмировал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева двое молодых людей спровоцировали конфликт с прохожим и жестоко его избили. Пострадавшего в тяжелом состоянии и без сознания госпитализировали в больницу.

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