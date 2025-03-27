'Выбивали' молотками 'дань' из мобилизованных и онкобольных: в Украине задержали банду рэкетиров, которой руководил россиянин. Фото и видео

Правоохранители задержали банду рэкетиров, руководимой гражданином России. Эта преступная группировка, в частности, "выбивала" молотками "дань" из мобилизованных и онкобольных в Украине.

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Как сообщили в СБУ, бандиты терроризировали и пытались держать в страхе жителей западных областей нашего государства. Спецоперация проводилась при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора Украины. В результате в Черновцах задержаны 5 бандитов, среди них – два лидера этой преступной группировки и гражданин РФ, незаконно находившийся на территории Украины.

"Как установило расследование, фигуранты под вымышленными предлогами выбивали деньги из пострадавших. В том числе - из мобилизованных и раненых военных, онкобольных и их семей.

СБУ задокументировала, как злоумышленники требовали 40 тыс. долларов США с военнослужащего Национальной гвардии и его онкобольного приятеля.

Установлено, что рэкетиры сначала создали искусственную конфликтную ситуацию с пострадавшими, а затем били их молотками по голове прямо посреди улицы. После этого онкобольной попал в реанимацию.

Таким образом, злоумышленники пытались ускорить передачу им всей суммы "дани". В случае отказа – обещали вернуться, похитить своих жертв и пытать их. Также угрожали навестить их семьи, чтобы совершить насилие над женами и малолетними детьми.

Служба безопасности задержала лидеров банды и их подельников "на горячем", когда те приехали к пострадавшим забрать деньги.

По данным следствия, фигуранты действовали в составе преступной организации, возглавляемой местным рецидивистом. Он уже судим за наркопреступления и незаконное хранение оружия.

Иерархически ему подчинялись еще две криминальные группировки, одну из которых возглавлял гражданин РФ по прозвищу "Русский".

Преступная организация постоянно расширяла территорию своих преступлений и влияний, чтобы охватить всю Буковину, а также Прикарпатье и Хмельнитчину.

Следователи СБУ готовят подозрение трем задержанным лидерам банды и двум ее активным участникам по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединено с причинением тяжкого телесного повреждения).

Злоумышленникам грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжаются меры по привлечению к ответственности всех фигурантов и дополнительной квалификации их действий за создание и участие в ней преступной организации.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании мер.

Ранее сообщалось, что в Житомире суд уже полгода рассматривает дело "Коростышевской банды", которому инкриминируют десятки тяжких преступлений, в том числе убийство участника АТО, изнасилование студенток, похищение людей, пытки, выбивание денег и выкуп долгов. Обвиняемые мужчины вины не признают, а в прокуратуре говорят, что их защита намеренно затягивает дело.

Как писал OBOZ.UA, в декабре стало известно, что СБУ и Нацполиция задержали на Житомирщине другую банду, которая "выбивала" деньги из тяжелораненого военного и его жены. Бандиты потребовали "поделиться" денежной компенсацией, полученной от государства за ранение.

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