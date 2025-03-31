В Харьковской области 18-летний мотоциклист в состоянии опьянения сбил 17-летнюю девушку: появились подробности. Фото

Вечером 28 марта в селе Охоче Берестинского района Харьковской области 17-летняя девушка попала под колеса мотоцикла. За рулем двухколесного транспортного средства находился 18-летний парень.

Видео дня

Правоохранители установили, что в момент совершения аварии парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

По информации следствия, полицейские зафиксировали факт опьянения водителя при выезде на место происшествия. Пострадавшую оперативно доставили в одну из больниц Харькова для оказания необходимой помощи.

Следователи сообщили нарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Полиция призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила безопасности.

Напомним, в Харькове произошло ДТП с пострадавшими. Водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другим автомобилем.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области столкнулись две легковушки и грузовик. В результате ДТП возник пожар. Погибли два человека и трое пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!