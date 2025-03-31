Третья годовщина освобождения Бучи от оккупантов: неопознанными остаются 43 жертвы оккупантов

В понедельник, 31 марта, в Буче Киевской области в третью годовщину освобождения города от российских кафиров почтили память погибших украинцев. На территории городского кладбища до сих пор остаются неопознанными 43 человека, убитых войсками РФ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского городского совета. Правоохранители продолжают расследование военных преступлений захватчиков.

"В третью годовщину освобождения Бучанской общины от российских захватчиков жители города собрались на кладбище, чтобы возложить цветы к могилам тех, чьи имена до сих пор не установлены. Напомним, на территории городского кладбища до сих пор остаются неопознанными 43 человека. Однако работа по идентификации погибших продолжается. Мы продолжаем работать над тем, чтобы установить имена погибших и чтобы их истории жили в нашей памяти", – подчеркнули в горсовете.

Со своей стороны Нацполиции добавили, что с начала деоккупации Бучи правоохранители, идентифицировали более 2,5 тысячи военных РФ, причастных к убийствам, пыткам, изнасилованиям и другим зверствам в городе. Среди этих россиян уже выделено более сотни совершавших военные преступления.

В полиции уточнили, что только в последний год 34 из них следователи полиции объявили о подозрениях за совершение убийств и жестокого обращения с гражданским населением. В суд направлены обвинительные акты в отношении 24 обвиняемых. Одного из военных преступников судят наглядно. Также, в отношении семи подозреваемых по факту убийства 24 человек продолжается расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения страны-агрессорки России в Украину с 24 февраля по 31 марта 2022 года в городе Буча Киевской области погиб 381 человек. В то же время в Бучанской общине количество жертв превысило 500 человек.

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