Злоумышленник произвел не менее 10 выстрелов: новые подробности убийства на Днепропетровщине представителя известной политической партии

На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве бывшего заместителя мэра Каменского Александра Плахотника. Злоумышленник сделал не менее 10 выстрелов. От полученных ранений экс-чиновник погиб на месте происшествия.

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Жителю области инкриминируют умышленное убийство из корыстных побуждений и незаконное обращение с оружием. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, мотивом стало невозвращение долга. Вероятный стрелок несколько месяцев следил за жертвой, установил видеокамеры у дома и анализировал его ежедневное перемещение.

"Утром 28 марта 2025 года подозреваемый прибыл в его местожительство. В дальнейшем произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия у потерпевшего", – говорится в сообщении.

После убийства злоумышленник скрылся, но правоохранители установили его личность.

В Главном управлении полиции Днепропетровской области сообщили, что 29 марта подозреваемого задержали во Львовской области. Им оказался 54-летний житель Каменского, знакомый с жертвой. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый сжег авто, которым пользовался и сбежал в другую область.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника стражи порядка изъяли оружие, боеприпасы, электронные носители, мобильные телефоны, камуфляжную одежду, гранату Ф-1 и пыл.

1 апреля мужчине сообщили о подозрении по фактам умышленного убийства, совершенного по корыстным мотивам, и незаконному обращению с оружием (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается, ведутся следователи ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, что тело представителя партии "Батькивщина" Александра Плахотника обнаружили на обочине возле села Домоткань утром 28 марта. У погибшего была прострелена голова.

Плахотник родился 4 апреля 1975 года в городе Днепродзержинск (ныне Каменское) в Днепропетровской области. Являлся генеральным директором коммунального предприятия Каменского городского совета "Горводоканал", первым заместителем городского головы Каменского и членом политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".

В 2014 году Плахотник пытался пройти в Верховную Раду от Блока Юлии Тимошенко, но неудачно. Его жена является депутатом Днепропетровского облсовета и возглавляет областную ячейку партии "Батькивщина".

СМИ сообщали, что экс-чиновник много лет имел бизнес-связи с братьями Дубинскими, которых связывают с коррупционными скандалами.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 марта 2025 года около 10:30 в центре Одессы было произведено несколько выстрелов в известного активиста Демьяна Ганула. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Полиция начала уголовное производство по факту умышленного убийства, совершенного по заказу. Подозреваемый был задержан и взят под стражу на 60 суток.

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