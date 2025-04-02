Взрывчатка была замаскирована под огнетушитель: СБУ и Нацполиция задержала агентов российского ГРУ, готовивших теракт во Львове. Фото

Во Львове правоохранители задержали агентов ГРУ России, планировавших теракт с подрывом райотдела полиции. У них изъяли сумку с самодельной бомбой, замаскированной под огнетушитель. Задержанными оказалась 22-летняя жительница Киева, которая искала заработка в Telegram-каналах, и ее знакомый. Обоим фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

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Об этом в среду, 2 апреля, сообщили пресс-службы Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Контрразведка СБУ совместно с Нацполицией предотвратила еще один теракт ГРУ РФ, рассказали в украинской спецслужбе.

По словам правоохранителей, в связи с угрозой диверсий, организованных спецслужбами РФ, полицейские Львовщины ужесточили меры безопасности вблизи админзданий, являющихся приоритетными целями российских атак.

Они проверяют подозрительных лиц и авто на предмет обнаружения взрывчатки и для предотвращения других угроз. Также ужесточены меры по охране публичного порядка, информировали в Нацполиции.

В частности, 31 марта на проспекте Червоной Калины у здания районного отдела полиции полицейские заметили мужчину и женщину, которые вели себя подозрительно.

У них была сумка, в которой во время проверки правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство.

По данным расследования, фигуранты планировали занести скрытую бомбу в госучреждение.

В этот момент спецслужбы России планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своими агентами.

Одним из исполнителей заказа РФ оказалась 22-летняя жительница Киева, искавшая заработка в Telegram-каналах.

Ее завербовал сотрудник ГРУ и дал "тестовую" задачу – расклеивать в столице листовки с фейками российской пропаганды.

Впоследствии ее отправили во Львов для подготовки теракта против правоохранителей. К преступлению она привлекла своего знакомого киевлянина.

По прибытии на место фигуранты получили от куратора координаты схрона, откуда забрали взрывчатку, замаскированную под огнетушитель.

Также вблизи цели они планировали установить скрытую видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов, которая должна была фиксировать перемещения агентов и последствия теракта.

"Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила обоих агентов, задокументировала их преступления и задержала "на горячем", когда они приближались со взрывчаткой к полицейскому подразделению", – рассказали в Службе безопасности.

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины во Львовской области задержали злоумышленников, взрывчатку обезвредили взрывотехники полиции.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

Фигуранты находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В СБУ еще раз призвали немедленно сообщать в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника" о любых попытках вербовки для поджога авто ВСУ, админзданий, организации теракта или минирования.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях СБУ задержала агентов России, планировавших два теракта на Днепропетровщине. Фигуранты готовились подорвать авто военных, а затем подложить бомбу на входе в один из ТЦК.

Также СБУ предотвратила теракт в Запорожье. Завербованные ГРУ агенты планировали принести взрывчатку в воинскую часть, но не догадывались, что вместе с бомбой оккупанты планируют подорвать и их самих.

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