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Маленький сын два дня ждал маму из больницы: в Житомирской области 18-летний водитель сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП

Марина Петик
Криминальные новости
2 минуты
1,6 т.
Маленький сын два дня ждал маму из больницы: в Житомирской области 18-летний водитель сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП

В Житомирской области 18-летний сосед насмерть сбил 30-летнюю Анну Добрыдень. Юноша скрылся с места аварии, а поврежденный автомобиль спрятал в лесополосе. Без матери остались двое детей – 12 летняя дочь и 7-летний сын. Маленький мальчик два дня ждал маму из больницы.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Давно гонял по селу на скорости

Трагедия произошла 22 марта в 20:45 в селе Пирожки Малинской громады Житомирской области. 30-летняя жительница села Анна Добрыдень шла домой. В это время 18-летний сосед на своем Opel Vectra на скорости сбил ее и скрылся с места аварии.

Поврежденный автомобиль парень спрятал в лесополосе. Однако сотрудники полиции очень быстро нашли его. Как и самого виновника гибели женщины.

Маленький сын два дня ждал маму из больницы: в Житомирской области 18-летний водитель сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП

Как рассказали нам в полиции Житомирской области, водитель был трезвым.

Местные жители говорят, что парень давно гоняет по селу на большой скорости. Ему уже не раз делали замечания, говорили и его матери, но все напрасно. Поэтому ДТП было лишь вопросом времени.

Супруг попал в больницу

У Анны остались двое детей и муж. Вчера скорая помощь забрала супруга погибшей, Юрия, в больницу. Он тяжело переносит потерю Анны. На людях и при детях старается этого не показывать, но мужчина все эти дни принимал успокоительные и лекарства для сердца. Однако они не помогли справиться с горем.

После оказания помощи врачи отпустили Юрия, но лишь при условии, что он обязательно пройдет серьезное обследование.

Маленький сын два дня ждал маму из больницы: в Житомирской области 18-летний водитель сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП

Маленький Ваня два дня ждал маму из больницы, надеялся, что она выздоровеет. Родным пришлось ему объяснить, что его мама уже больше никогда не вернется домой и не обнимет его. Мальчик тяжело переживает трагедию.

Так же, как и его 12-летняя сестра. Она первой узнала, что мама погибла. Когда папа пришел домой, она уже об этом знала.

Сама Аня работала в сельском хозяйстве, помогала жителям справляться на огороде, по дому. Она была доброй и никому не отказывала в помощи. В селе говорят, что соседи ее уважали.

Родственники водителя готовятся к суду

Мать и родственники водителя на следующий день после ДТП приходили и просили прощения у Юрия.

"А через день приехали к нему и хотели, чтобы он подписал документ о том, что не имеет претензий к этому водителю. Разве можно говорить об искренности их извинений, если им главное сейчас – отмазать сына. А детям кто маму вернет?" – возмущается местная жительница.

23 марта задержанному водителю следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего (виновному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы), а также по ч. 1 ст. 135 УК Украины – оставление в опасности (наказывается лишением свободы на срок до двух лет).

Суд отправил водителя под домашний арест.