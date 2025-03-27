В Житомирской области 18-летний сосед насмерть сбил 30-летнюю Анну Добрыдень. Юноша скрылся с места аварии, а поврежденный автомобиль спрятал в лесополосе. Без матери остались двое детей – 12 летняя дочь и 7-летний сын. Маленький мальчик два дня ждал маму из больницы.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Давно гонял по селу на скорости

Трагедия произошла 22 марта в 20:45 в селе Пирожки Малинской громады Житомирской области. 30-летняя жительница села Анна Добрыдень шла домой. В это время 18-летний сосед на своем Opel Vectra на скорости сбил ее и скрылся с места аварии.

Поврежденный автомобиль парень спрятал в лесополосе. Однако сотрудники полиции очень быстро нашли его. Как и самого виновника гибели женщины.

Как рассказали нам в полиции Житомирской области, водитель был трезвым.

Местные жители говорят, что парень давно гоняет по селу на большой скорости. Ему уже не раз делали замечания, говорили и его матери, но все напрасно. Поэтому ДТП было лишь вопросом времени.

Супруг попал в больницу

У Анны остались двое детей и муж. Вчера скорая помощь забрала супруга погибшей, Юрия, в больницу. Он тяжело переносит потерю Анны. На людях и при детях старается этого не показывать, но мужчина все эти дни принимал успокоительные и лекарства для сердца. Однако они не помогли справиться с горем.

После оказания помощи врачи отпустили Юрия, но лишь при условии, что он обязательно пройдет серьезное обследование.

Маленький Ваня два дня ждал маму из больницы, надеялся, что она выздоровеет. Родным пришлось ему объяснить, что его мама уже больше никогда не вернется домой и не обнимет его. Мальчик тяжело переживает трагедию.

Так же, как и его 12-летняя сестра. Она первой узнала, что мама погибла. Когда папа пришел домой, она уже об этом знала.

Сама Аня работала в сельском хозяйстве, помогала жителям справляться на огороде, по дому. Она была доброй и никому не отказывала в помощи. В селе говорят, что соседи ее уважали.

Родственники водителя готовятся к суду

Мать и родственники водителя на следующий день после ДТП приходили и просили прощения у Юрия.

"А через день приехали к нему и хотели, чтобы он подписал документ о том, что не имеет претензий к этому водителю. Разве можно говорить об искренности их извинений, если им главное сейчас – отмазать сына. А детям кто маму вернет?" – возмущается местная жительница.

23 марта задержанному водителю следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего (виновному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы), а также по ч. 1 ст. 135 УК Украины – оставление в опасности (наказывается лишением свободы на срок до двух лет).

Суд отправил водителя под домашний арест.