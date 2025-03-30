В Тисе обнаружили утопленника: комментарий ГПСУ

В Тисе нашли еще одного утопленника. Тело мужчины в реке утром 30 марта обнаружили пограничники Мукачевского отряда, когда мониторили границу с Румынией.

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Личность погибшего устанавливается. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Сегодня утром во время мониторинга границы с Румынией пограничники Мукачевского отряда заметили в реке Тиса тело человека. Утопленник находился в воде в 30 метрах от украинского берега. На место происшествия правоохранители вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников Нацполиции", – говорится в сообщении.

Личность погибшего устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся переплыть Тису. Трое граждан нуждались в помощи, поскольку преодолевая забор из егозы порезали руки.

Как оказалось, в опасное "путешествие" они отправились не бесплатно: жители Черкасщины поверили переправщикам, что "Тисая мелкая и безопасная", и заплатили им по $2500 аванса. Конечную стоимость своих услуг злоумышленники планировали сообщить клиентам только после успешного переплывания водоема.

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