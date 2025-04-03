Под Киевом внедорожник на переходе сбил мать с ребёнком: женщина погибла. Подробности ДТП и фото

В Вышгороде Киевской области внедорожник Land Rover на пешеходном переходе сбил мать с ребёнком. От полученных травм женщина скончалась, а 5-летний мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. По факту смертельной аварии начато расследование.

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о ДТП, которое произошло вечером на одной из улиц в Вышгороде.

"Полицейские установили, что 52-летний водитель автомобиля Land Rover Discovery, двигаясь по улице, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу вместе со своим 5-летним сыном", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП 24-летняя потерпевшая и ее ребенок получили многочисленные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. К сожалению, женщина умерла в реанимации, а мальчик находится в тяжелом состоянии. Водитель задержан, ему сообщили о подозрении.

Напомним, в Украину из Польши экстрадировали находившегося в международном розыске военнослужащего за совершение ДТП в Киевской области. В результате аварии пострадали три человека, а злоумышленник скрылся за границу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области легковушка на скорости вылетела в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм водитель автомобиля скончался в больнице.

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