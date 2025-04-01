В Ривне суд отпустил мужчину, виновного в серии изнасилований: как ему удалось избежать наказания

В Ривне суд отпустил мужчину, виновного в серии изнасилований и попытках нападения на женщин. В зале суда ему назначили наказание в виде заключения на 10 лет, однако отпустили "по закону Савченко".

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Об этом сообщает "Суспільне". Известно, что житель Ривне с 2013 по 2019 год систематически совершал сексуальное насилие или попытки насилия в отношении женщин.

В судебном приговоре говорится, что мужчина находился под стражей и под домашним арестом с 2019 года. Этот период был отнесен к сроку наказания, поэтому фактически он уже отбыл назначенные 10 лет заключения.

При принятии решения суд руководствовался "законом Савченко", предусматривающим зачисление каждого дня предварительного заключения в виде двух дней лишения свободы после окончательного приговора.

Пока приговор еще не вступил в законную силу. В то же время адвокаты потерпевших настаивают, что к нападающему не следовало применять соответствующий закон, и планируют подать апелляцию.

Одна из потерпевших рассказала, что ее не устраивает такой приговор, также у нее есть подозрения, что обвиняемый попытается отомстить своим жертвам.

"Насильник на свободе, и он теперь не будет оставлять своих жертв в живых. У меня такое ощущение, что такая вероятность очень высока. Трудно сейчас что-то говорить. Я согласна с тем, что он виноват, но не согласна, что его выпустили", – отметила женщина.

Со своей стороны, адвокат обвиняемого сообщил, что вместе с клиентом планирует обжаловать решение суда, чтобы доказать его невиновность. Защитник настаивает, что его подзащитный может быть виновным только в нанесении легких телесных повреждений в одном из эпизодов, но не в сексуальном насилии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области будут судить 43-летнего мужчину, которого обвиняют в систематическом изнасиловании его несовершеннолетних дочерей. К моменту совершения преступления девочкам было 9 и 13 лет. Преступления насильник совершал до октября 2024 года, пока полиция не разоблачила его. Мужчина заключен под стражу без права внесения залога, ему светит пожизненное лишение свободы.

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