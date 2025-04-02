Нацполиция из СБУ задержали мужчину, который по заказу РФ изготовил взрывчатку для взрыва админздания полиции в Одессе. Фото

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который по заказу российский спецслужб изготовил бомбу для подрыва административного здания полиции. Фигуранту сообщили о подозрении в терроризме и взяли под стражу.

Видео дня

За сотрудничество с врагом и терроризм ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации Службы безопасности, мужчина изготовил взрывчатку, которую 23 марта в территориальное подразделение полиции принесла женщина. Тогда погибла она и еще трое полицейских получили ранения. Следователи СБУ квалифицировали событие как террористический акт

Проведя комплекс оперативных и розыскных мероприятий сотрудниками управлений уголовного розыска и уголовного анализа ГУНП в Одесской области совместно с СБУ был установлен завербованный вражескими спецслужбами мужчина, изготовивший взрывное устройство. По информации правоохранителей, злоумышленником оказался 44-летний уроженец Днепропетровской области, на протяжении последнего года проживавший в Одессе.

В ходе расследования удалось также установить, что мужчина в январе-марте по указаниям куратора совершил несколько поджогов автомобилей военных на территории Одессы. Кроме того, он изготовил взрывчатку для совершения другого террористического акта.

Во время обыска правоохранители обнаружили замаскированное под огнетушитель самодельное взрывное устройство, составляющие компоненты для изготовления взрывчатки. Также обнаружены мобильные телефоны, с помощью которых злоумышленник связывался с кураторами и другие предметы, указывающие на его причастность к преступной деятельности.

Следователями управления СБУ в Одесской области задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией части статьи, пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 23 марта в Одесской области в отделении полиции города Беляевка прогремел взрыв. В результате чего погибла женщина, несколько человек пострадали. Местные паблики сообщали, что женщина зашла в помещение с пакетом, который впоследствии сдетонировал.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время в Украине участились случаи, когда завербованные Россией украинцы становились жертвами подобных терактов. 14 марта сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли подобное преступление в Харьковской области, во время которого россияне взорвали своего 15-летнего агента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!