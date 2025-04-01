В Хмельницкой области женщина обратилась к 'авторитетам', чтобы забрать у бывшего 300 тыс. долларов: чем все кончилось

На Хмельнитчине женщина обратилась к "авторитетам", чтобы забрать у бывшего мужа 300 тыс. долларов. Таким образом, она пыталась ускорить раздел общего имущества после развода.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Женщине грозит 12 лет заключения.

По информации правоохранителей, 59-летняя женщина решила по-своему разрешить спор о разделе имущества после развода. Несмотря на существующее судебное решение, она обратилась к знакомым криминальным авторитетам, связанным с несколькими "смотрящими", чтобы ускорить получение своей доли.

Угрожая физической расправой, злоумышленники заставили потерпевшего передать бывшей жене определенную сумму.

"В настоящее время она и двое ее подельников (криминальных авторитетов) задержаны. Все находятся под стражей и теперь им грозит 12 лет тюрьмы", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые, по информации следствия, требовали у врача 7 тыс. долларов несуществующего долга. Среди них – криминальный авторитет с Черниговщины. Полицейские задержали организатора и двух участников при получении 3 тыс. долларов США. Ранее они получили несколькими траншами еще 1500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице правоохранители задержали двух злоумышленников, требовавших у мужчины 12 500 долларов США долга, которого не существует. В случае отказа они угрожали потерпевшему расправой.

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