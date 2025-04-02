Внезапно выбежал на рельсы: на Закарпатье под колесами поезда погиб 14-летний парень

На Закарпатье 14-летний парень погиб под колесами поезда. Трагедия произошла в поселке Вилок, погибший ребенок жил в селе Перекрестье. По показаниям водителя поезда, несовершеннолетний внезапно выбежал на рельсы.

Видео дня

Как сообщил отдел коммуникации полиции в Закарпатской области, сообщение о гибели человека поступило во вторник, 1 апреля. Парень попал под пассажирский поезд межобластного сообщения Запорожья – Солотвино.

По вызову сразу выехала следственно-оперативная группа Береговского районного отдела полиции.

Правоохранители провели осмотр места происшествия.

По предварительным данным, около 14:40 машинист поезда допустил наезд на несовершеннолетнего, который, по показаниям водителя, внезапно выбежал на путь.

От полученных травм ребенок погиб на месте.

Полицейские Виноградова расследуют гибель парня, по делу назначены экспертные исследования.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта следователи полиции Виноградова открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 марта во Львовской области правоохранители обнаружили тело 16-летней девушки, которая исчезла в Одесской области. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Анастасия Парфенова исчезла из дома еще 13 марта, но ее мать обратилась в полицию только 22 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!