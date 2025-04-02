На Закарпатье авто на скорости влетело в отбойник: есть жертва. Видео

На Закарпатье, недалеко от Ужгорода, произошло жуткое ДТП, автомобиль на скорости влетел в отбойник. Известно об одном погибшем.

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Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале. Он показал кадры из места аварии, где уже находились полицейские.

Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Среднее. Водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в отбойник частично разрушив его.

"Автомобиль получил серьезные повреждения – передняя часть разбита полностью. К сожалению, один человек погиб", – говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Напомним, 26 марта в Николаевской области произошло ДТП с участием двух легковушек и грузовика с нефтепродуктами, после чего транспортные средства охватил масштабный пожар. В ужасной аварии погибли два человека, еще трое пострадали. Трагедия произошла на трассе Н-11 Днепр – Николаев в селе Виноградовка Ингульской территориальной громады.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта во Львовской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали семь человек. Следователи Золочевского районного отдела полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, что касается нарушения правил безопасности дорожного движения.

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