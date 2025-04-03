Во Львовской области водитель сбил женщину с 7-летним ребенком: момент аварии попал на видео

В поселке Брюховичи Львовского района 3 апреля 2025 года произошла авария, в результате которой пострадали женщина и ее семилетняя дочь. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 09:15 на пешеходном переходе по улице Ивасюка.

Видео дня

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Львовской области. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2106, 76-летний житель Львовского района, не успел среагировать на пешеходов и сбил женщину с ребенком, когда они переходили дорогу.

Видео попавшего в сеть момента аварии показывает, как автомобиль на большой скорости наехал на пешеходов, буквально подбросив их в воздух.

В результате аварии 38-летняя женщина и ребенок получили многочисленные травмы и были срочно госпитализированы. Медики оценивают их состояние.

Правоохранители уже начали расследование и выясняют обстоятельства ДТП. Решается вопрос о правовой квалификации этого инцидента.

Напомним, в Вышгороде Киевской области внедорожник Land Rover на пешеходном переходе сбил мать с ребёнком. От полученных травм женщина погибла, а 5-летний мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области легковушка на скорости вылетела в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм водитель автомобиля скончался в больнице.

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