В Амстердаме мужчина с ножом напал на людей и ранил пятерых, пока его схватили: все подробности. Фото и видео

Недалеко от площади Дам в Амстердаме (Нидерланды) днем 27 марта мужчина ранил пять человек ножом. Двое из них получили серьезные травмы.

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Злоумышленник задержан, но о его мотивах информации пока нет. NOS.nl передает, что преступника повалил на землю неравнодушный прохожий и удерживал там, пока не прибыли полицейские.

Первое нападение произошло посреди улицы около 15:20 четверга (16:20 по Киеву).

Предварительно, жертвами преступника стали случайные люди, четверо из них – иностранцы.

Ранены 67-летняя женщина и 69-летний мужчина из США, 26-летний мужчина из Польши и 73-летняя женщина из Бельгии; кроме того, пострадала 19-летняя жительница Амстердама, гражданка Нидерландов.

На площадь Дам приземлялся вертолет экстренных служб, близлежащие заведения на некоторое время закрывались, а места нападений полиция оцепила ленточками.

Как ранее писал OBOZ.UA, утром 27 марта в отеле Uludağ Kervansaray, расположенном на популярном горнолыжном курорте Турции, произошел масштабный пожар. Заведение не работало с января из-за отсутствия разрешения на туристическую деятельность, однако внутри находились сотрудники. В результате инцидента погибли два человека, среди которых – лыжник Беркин Уста.

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