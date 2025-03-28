Было два пулевых ранения: в Днепропетровской области нашли мертвым представителя известной политической партии. Фото

На Днепропетровщине у обочины обнаружили тело мужчины с двумя пулевыми ранениями затылка. Жертвой стал представитель партии "Батькивщина" Александр Плахотник.

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Об этом сообщили источники в правоохранительных органах в комментарии OBOZ.UA. Труп заметил водитель, который проезжал недалеко от села Домоткань утром 28 марта. Информация о происшествии в полицию поступила около 8:20.

По данным СМИ, труп с простреленной головой на обочине увидел ехавший неподалеку от села Домоткань водитель. Рядом обнаружили гильзы.

Полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту умышленного убийства мужчины (п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), которое произошло в Каменском районе. При предварительном осмотре на теле жертвы заметили огнестрельное ранение в области головы.

На месте преступления работает руководство Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области и других правоохранительных структур. Следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория собирают вещдоки для установления всех обстоятельств преступления.

"Мы считаем, что это заказное убийство, мы все шокированы, готовим информацию по этому поводу", – сообщил руководитель информационно-аналитического отдела областной организации партии "Батькивщина" Владимир Федоров в комментарии "Суспільне".

Что известно об Александре Плахотнике

По данным "ЧЕСНО", Александр Плахотник родился 4 апреля 1975 года в городе Днепродзержинск (ныне Каменское) на Днепропетровщине.

Он был генеральным директором коммунального предприятия Каменского городского совета "Горводоканал", первым заместителем городского головы Каменского и членом политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Плахотник пытался пройти в Верховную Раду от Блока Юлии Тимошенко, но неудачно.

В июле 2018 года политик основал благотворительную организацию "Благотворительный фонд А. Плахотник "Рідна Батьківщина". Его жена Елена является депутатом Днепропетровского облсовета и возглавляет областную ячейку партии "Батькивщина".

По информации СМИ, Плахотник много лет имел бизнес-связи с братьями Дубинскими, связываемыми с коррупционными скандалами.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 марта 2025 года около 10:30 в центре Одессы было произведено несколько выстрелов в известного активиста Демьяна Ганула. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Полиция начала уголовное производство по факту умышленного убийства, совершенного по заказу.

Подозреваемый был задержан менее чем за пять часов. Им оказался 46-летний старший лейтенант Сергей Шалаев 1978 года рождения, находившийся в розыске за самовольное оставление части.

15 марта ему сообщили о подозрении, а на следующий день заключили под стражу на 60 дней без права внесения залога. На суде Шалаев признал вину. Ему грозит пожизненное заключение.

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