На Полтавщине дети пытали 10-летнего мальчика и снимали это на видео: следователи открыли три дела
В городе Зеньков Полтавской области четверо детей 10, 11, 12 и 14 лет удерживали и наносили телесные повреждения своему 10-летнему знакомому, снимая все на видео. Издевательства происходили на территории недостроенного сооружения. Делом занялись правоохранители.
Они открыли три уголовных производства по статьям "Пытки", "Изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия" и "Вымогательство". Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он рассказал, что поручил своему представителю в Полтавской области Владиславу Носенко выяснить все обстоятельства инцидента. Тот провел встречи с родителями потерпевшего мальчика и организовал в Зеньковской громаде рабочее совещание с участием руководства Полтавской РВА, городских властей, правоохранительных органов, службы по делам детей, отдела образования, психологов и администрации учебных заведений, где учатся дети.
Лубинец заверил, что пострадавшей стороне предоставляется вся необходимая психологическая и правовая помощь. Подобные ситуации в дальнейшем будут находиться на его личном контроле, так как за нарушение законодательства и прав ребенка должна быть ответственность.
"Отмечаю, что в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, каждый ребенок имеет право на уважение своего достоинства. Публикация видео, демонстрирующего страдания ребенка, грубо нарушает это право, сводя его к объекту "сенсации". Подобные материалы могут нанести вред ребенку, усилить его психологическую травму, вызвать стигматизацию и дополнительное давление на семью", – написал омбудсман.
Напомним: мы уже писали об этом случае насилия на Полтавщине. Обидчики угрожали пострадавшему расправой, избивали его и снимали это по телефону.
Как сообщал OBOZ.UA, в Трускавце группа школьников избила и издевалась над 18-летним парнем с инвалидностью. Все снимали на видео, а затем выложили в интернет. Теперь судьбой обидчиков занимаются полиция и прокуратура.
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