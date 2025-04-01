В Киеве молодые люди чуть не до смерти избили прохожего. Подробности дела и фото

В Днепровском районе Киева двое молодых людей спровоцировали конфликт с прохожим и жестоко его избили. Пострадавшего в тяжелом состоянии и без сознания госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили уведомления от медиков о том, что на улице Миропольской лежит мужчина без сознания с травмами головы.

"Как выяснили полицейские, двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с прохожим. Потерпевший пытался скрыться, но злоумышленники догнали его и жестоко избили, пока мужчина не потерял сознание. 41-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой головы и многочисленными ушибами", – рассказали в пресс-службе.

Следователи оперативно установили местонахождение злоумышленников и задержали их – ими оказались двое киевлян в возрасте 22 и 23 года. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное производство. Задержанным сообщили о подозрении, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, чуть не зарезал товарища. Злоумышленник во время ссоры набросился на своего знакомого с ножом и тяжело травмировал.

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