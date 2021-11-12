Главного палача 'ДНР' отпустят? Жена украинского пленного рассказала, почему не верит в справедливость. Эксклюзив

То, что СБУ задержала одного из самых жестоких преступников "ДНР" – экс-коменданта нелегальной донецкой тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского, известного как Палыч, – стало новостью №1 в Украине.

37-летнего уроженца города Курахово обвиняют в особо тяжких преступлениях: торговле людьми, создании террористической группы либо организации, создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и нарушении законов войны. За это Палычу грозит от 8 до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное. Только вот в том, что главный палач Донецка действительно получит наказание, соизмеримое с масштабами его преступной деятельности, уверены далеко не все, кого эта деятельность непосредственно коснулась.

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Первым делом OBOZREVATEL связался с Татьяной Матюшенко – женой украинского патриота Валерия Матюшенко, который провел в "Изоляции" 10 месяцев именно в тот период, когда ею заправлял Палыч. И который с 15 июля 2017 года до сих пор является заложником в "ДНР". В самопровозглашенной республике Валерия осудили к 10 годам строгого режима – за "шпионаж в пользу Украины"...

– Таня, что вы почувствовали, когда узнали, что задержан Денис Куликовский?

– Честно говоря, я опешила. Думала, он уже сидит.

Еще в 2019-м ходили разговоры о том, что он задержан СБУ в Курахово и дает показания украинской стороне. Не понимаю, почему только сейчас объявили о задержании?

Люди, которые на своей шкуре или на шкуре своих родных почувствовали, что это за нелюдь, недоумевают. Что, плохо ловили? Или показаний тех, кого он мучил в 14-м, 15-м, 16-м году, было недостаточно? Чего мы ждали – чтобы сотня-две убитых набралось и несколько сотен искалеченных?

– Вы считаете, он сядет за свои преступления?

– (Скептически) Ляжет... Смотрите, Аня, есть такой, с позволения сказать, человек – Евгений Бражников. Он в "Изоляцию" попал как заключенный, но при этом все знали, что он пророссийский. Просто та группа боевиков, с которой он был связан (Гиркин и его команда), перестала нравиться другой группе, пришедшей к власти, и Бражникова посадили. Но в "Изоляции" он быстро освоился и стал правой рукой коменданта Палыча. Наравне с ним принимал участие в допросах и пытках: Валера мой его узнал, это он избивал Валеру!

А теперь, когда его судят за преступления, Бражников говорит: "Я просил у Матюшенко прощения, и он меня простил". Да тебя сам Бог бы не простил! С одной стороны, говорит, что Валера простил, с другой – оговаривает Валеру, делает все, чтобы муж никогда на свободу не вышел...

29 октября должно было быть заседание суда по Бражникову. Он на него, как известно, не явился. Более того: мне сказали, его в стране уже нет. Будто бы он фотографии из-за границы в соцсетях повесил.

Если это правда, если пособника Палыча действительно выпустили из страны, то почему я должна верить, что сядет Палыч?

Есть у меня основания? Кто у нас в стране сидит, Аня?

– Кто украл мопед. Или мешок картошки.

– Вы же понимаете. Так и напишите: я очень люблю свою страну и у себя в Комсомольском, когда пришли боевики, не пряталась, а открыто выражала свою гражданскую позицию. Но любить страну – одно, а страдать от того, что ты не нужен государству, – совсем другое.

Ну, дадут этой твари 15 лет. Это разве соизмеримо с количеством жизней, которые он оборвал? Конфискуют у него имущество, наворованное, – это что, вернет здоровье тем, кого он искалечил?

Когда в декабре 2019 года Бражников летел в одном "обменном" самолете с теми, кого он зимой догола раздевал и водой обливал на морозе, кому он к ногам электроды приставлял, они его чуть голыми руками не удавили. А этого, если вывести к толпе его жертв и их родных, по кусочкам бы резали! И то место, которым он насиловал людей в этой "Изоляции" (плачет)...

Вы извините меня за эмоции, я изо всех сил стараюсь держаться, но когда ты четыре с половиной года стараешься держаться, это уже не всегда получается. Нет сил.

Я бы его еще гимн Украины заставила петь. Всю ночь, без передышки, петь, стоя навытяжку, как он заставлял исполнять гимн России и "ДНР". Бывшие пленные говорили: "То, что нас били, было не так унизительно, как эта хрень...".

Ломал людей психологически, понимаете? И на расстрел его надо выводить, как он водил. Только не пугать расстрелом, а стрелять поочередно то в ногу, то в руку...

– Мой муж 10 месяцев провел в "Изоляции". Сейчас он в макеевской колонии, но общаться нам по прежнему крайне сложно: им там нельзя ничего говорить, звонить родным можно лишь два раза в неделю по местной связи "Феникс", все разговоры прослушиваются и записываются. Но я о многом знаю – от тех, кто с Валерой вместе мучился и кого обменяли в 2019-м. Знаю, как в "Изоляции" добивались, чтобы муж признался, что он шпион, как угрожали: "Хочешь, жену твою привезем – и прямо тут ее, при тебе? Или ребенка? Выбирай...".

Посмотрите статьи, по которым проходит Куликовский. Где там про пытки и массовые убийства? Не удивлюсь, если ему – за сотрудничество – пообещали что-то. В конце концов, он же в Украину побежал почему-то – наверное, жизнь свою спасал. Там убрали бы рано или поздно, а здесь надеялся на что-то.

– Вы уже не верите в справедливость?

– А она есть? Я четыре года борюсь не просто за свободу – за жизнь мужа. Мою историю знают все журналисты, пишущие о войне в Донбассе, все волонтеры и правозащитники, участники миссий ОБСЕ и Красного креста. Я выходила с одиночными пикетами к Офису президента, просила хотя бы несколько минут его внимания. Встречалась с народными депутатами от его партии и от других. Писала Омбудсмену Денисовой. Разговаривала с нынешим министром по вопросам реинтеграции Верещук – правда, до того, как она стала министром. Увы, мы не нашли общий язык. Я не почувствовала, что для нее это важно.

Очень надеялась, что Валеру обменяют в 2019-м: он ведь был в списках! Но в последний момент его вычеркивают, и в списках тех, кого очень хочет получить обратно украинская сторона, вдруг появляются такие, как Бражников... Наверное, для кого-то есть справедливость, но для нас ее пока нет.

– В каких условиях содержится Валерий сейчас?

– В жутких. Мы, родственники заложников, второй барак за свои деньги ремонтируем – это мыслимо вообще?

Человек не совершал никаких преступлений. Он даже не воевал – он гражданский. Но ему дали 10 лет – за то, что он поддерживает Украину. Еще и с формулировкой: мол, это по минимуму, потому что здоровье слабое... А первые 10 месяцев в "Изоляции" над ним измывались как хотели.

Потом, уже когда в колонию попал, мы, родственники заключенных, ремонтировали барак – и сейчас второй должны в порядок приводить, потому что без дверей и окон! Только вдумайтесь: люди незаконно удерживаются, гниют заживо в плену, а их родственники должны строить им места для содержания!

– Кошмар...

– Лекарства все передаем, потому что медпомощи нет вообще. Какой ковид, о чем вы? Элементарных вещей нет! Еле добилась, чтобы мужа обследовали, и результаты жуткие: я боюсь, он просто не доживет до своего освобождения. У него обострилась паховая грыжа, отбиты все органы (его били током в "Изоляции" – помимо того, что лупили руками-ногами, как боксерскую грушу), больная щитовидка – предраковое состояние... Худой, как скелет.

Но, знаете, может, крамольную вещь скажу, которая многим не понравится... Но скажу. Такое чувство, что сейчас для нашей страны важен лишь один гражданин, находящийся в заключении.

– Вы о Саакашвили?

– Да. Человек поехал в страну, где ему давно сказали: мы тебя посадим. Тем не менее, поехал, попал в тюрьму, объявил голодовку... И об этом трубят все каналы! Все политики в один голос: гражданина Украины Украина должна вызволять!

Я не против – разумеется, должна. Но, может, вам перечислить граждан Украины, которые мучаются в нечеловеческих условиях, уже без надежды на спасение, в "ДНР" и "ЛНР"? Может, вы о них забыли, так я напомню? На Донетчине только три сотни, и среди них есть женщины. Где футболки с именами этих людей, почему наши знаменитости не пишут никаких других имен, только #FreeMisha?

– Потому что #FreeMisha – это хайп.

– Потому что граждане Украины для Украины, Аня, стоят по-разному. В разную цену у нас граждане.

Мы создали рабочую группу – при поддержке Офиса президента. Куда будут приглашать представителей посольств, ОБСЕ, Красного креста – сколько надо бороться, столько буду. Но хватит ли здоровья Валере? Ему 56 лет, почти четыре с половиной года он в плену...

У меня родственники остались – в "ДНР". Ну, у многих из нас есть родственники на той стороне, как нормальные, так и упоротые. И вот один из них, который вхож в донецкое "МГБ", передал мне кое-что недавно.

"Твое х...йло, – так прямо и сказал, – с зоны не выйдет. Либо убьют, либо отравят".

А эти, с экранов, говорят: реинтеграция, жить в одном государстве, слышать друг друга. Прощать...

– Неужели нет никакой надежды на обмен?

– Я же вам говорю: боевикам и России есть кем торговаться – у них полно наших заложников. Но их собственные отморозки им не интересны. Поймали – значит, держите. Пока сами же не отпустите...

...Вызволить из плена не удается не только Валерия Матюшенко. На территории "ДНР" до сих пор незаконно удерживаются граждане Украины, патриоты Украины. Тех, чьи данные и нынешнее местонахождение известны Татьяне Матюшенко, она попросила назвать поименно:

Елена Пех , 1971 года рождения. В плену с 09.08.2018. 27.03.2020 была осуждена на 14 лет. Находится в ИК №127 г. Снежное.

Евгений Ставцев, 1965 года рождения. В плену с 06.10.2017. 24.10.2019 был осужден на 14 лет. Содержится в ИК №32 г. Макеевки.

Станислав Боранов , 1986 года рождения. В плену с 09.09.2017. Содержится в 97-й колонии г. Макеевки.

Игорь Мирончук (военный), 1986 года рождения. В плену с 09.02.2019. Находится в Макеевке, в ИК №32.

Сергей Мазуров , 1977 года рождения. В плену с 01.07.2017. 30.08.2019 приговорен к 14 годам лишения свободы. Находится в ИК №32 г Макеевки.

Сергей Куриус, 1972 года рождения. В плену с 06.09.2019. Сейчас содержится в СИЗО №5 г. Донецка.

Игорь Кирьяненко , 1961 года рождения. В плену с 30.12.2018. Осужден на 12 лет – 16.12.2020 года. Находится в ИК №32 г. Макеевки.

Игорь Назаренко , 1972 года рождения. В плену с 03.10. 2017. Осужден на 11 лет – 04.10.2019 года. Находится в ИК№32 г. Макеевки.

Павел Корсун (военный), 1982 года рождения. В плену с 22.05.2019. Содержится в ИК №32 г. Макеевки.

Андрей Сидоренко, 1990 года рождения. В плену с 02.01.2018. Был осужден 21.08.2020-го на 10 лет. Находится в ИК №32 г. Макеевки.

Олег Таран , 1984 года рождения. В плену с 23.03.2017-го, 12.08.2019 года осужден на шесть лет. Находится в 28-й колонии в г.. Чистяково (ранее Торез).

Богдан Ковальчук , 1998 года рождения. В плену с 31.06.2016-го, 26.06.2018 года осужден на 10 лет. Находится там же, в колонии №28 в Чистяково.

Юрий Гордийчук (военный), 1982 года рождения. В плену с 22.05.2019, 22.05.2019 осужден на 17 лет. Содержится в ИК №32 г. Макеевки.

Их имена не раскручены в медиа и не на слуху каждый день. Но не забывать эти имена и бороться за освобождение своих граждан – это долг государства. Если оно действительно демократическое и претендует на то, чтобы быть европейским.

Пресс-служба СБУ сообщила OBOZREVATEL, что суд избрал для задержанного Куликовского меру пресечения: 60 суток ареста без права внесения залога.