Требовала взятку за оформление инвалидности ребенку: в Киевской области разоблачили врача-психиатра. Фото

В Киевской области на взяточничестве разоблачен врач-психиатр. По информации следствия, медик требовала 20 тысяч гривен за оформление инвалидности ребенку.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемая потребовала от жителя Киевщины 20 тысяч гривен. В такую сумму она оценила свои услуги по подготовке медицинских документов, необходимых для оформления инвалидности несовершеннолетнему ребенку, который имел законные основания для этого", – сообщили в прокуратуре.

Врач-психиатр была задержана с поличным во время передачи ей всей суммы взятки. По этому факту открыто уголовное производство, а злоумышленнице сообщили о подозрении. Суд избрал ей подозреваемой меру пресечения – круглосуточный домашний арест, который прокуратура обжалует в апелляционном порядке.

Напомним, в Киевской области с поличным задержали требующего взятки чиновника лесничества. По версии следствия, злоумышленник получил деньги от жителя региона за "скидку" при продаже высококачественного булыжника сосны под видом более дешевого лесоматериала.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на взяточничестве разоблачили чиновника Управления госконтроля. Злоумышленник, по информации следствия, хотел получить деньги за разрешения на вывоз кроликов за границу.

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