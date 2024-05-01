Румыния передала Украине организатора международного наркосиндиката. Фото и видео

Румынские правоохранители передали Государственному бюро расследований одного из организаторов известного международного наркосиндиката, который отвечал за его деятельность в Украине и странах ЕС. Передача злоумышленника прошла на международном пункте пропуска "Порубное-Сирет".

Об этом сообщили на сайте ГБР. Один из руководителей преступной организации скрывался в Румынии. В ноябре 2023 года сотрудники ГБР сообщили ему о подозрении, а в декабре – объявили в международный розыск.

Подозрение было объявлено по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК Украины (организация незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах, совершенные организованной группой в составе преступной организации).

После того, как в феврале 2024-го выяснилось, что организатор наркосиндиката находится на территории соседнего государства, ГБР обратилось с ходатайством к правоохранительным органам Румынии, которые его и задержали.

Это уже восьмой участник этой преступной организации, который был задержан следователями ГБР. В настоящее время принимаются меры по доставлению указанного лица к судье для избрания меры пресечения.

Деятельность организации, которая функционировала при участии правоохранителей, была направлена на незаконное производство, перевозку, хранение в целях сбыта, незаконный сбыт психотропных веществ – PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) и амфетамина в особо крупных размерах. Их из Украины контрабандным путем ввозили в страны Европейского Союза, а также в РФ.

В ходе расследования изъято более 300 килограммов запрещенных веществ более чем на 200 миллионов гривен, отметили в ГБР.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области разоблачили международный канал контрабанды наркотиков в Украину. "Товар" в нашу страну попадал под видом детских игрушек и одежды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!