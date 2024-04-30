Переправляли уклонистов за границу: в Украину из Болгарии экстрадировали руководителя преступной группировки. Фото

Из Болгарии в Украину экстрадировали руководителя группировки, которая занималась переправкой уклонистов за границу. Стоимость "услуги" стоила от 2500 до 8000 долларов, фигуранты за месяц "заработали" около 9 млн. гривен.

Об этом 30 апреля сообщили в Офисе генерального прокурора и Службы безопасности Украины. Отмечается, что руководителя группировки – жителя Запорожской области – экстрадировали 25 апреля, экстрадиции добились работники СБУ совместно с прокурорами Кировоградской областной прокуратуры.

Мужчину подозревают в налаживании деятельности межрегиональной преступной организации по незаконным переправкам уклонистов.

По данным следствия, в состав группировки, которую мужчина создал и возглавил, всего входило восемь фигурантов. Они наладили схему пересечения границы, продавая поддельные документы. В первую очередь речь шла о фиктивных медсправках о якобы непригодности к военной службе.

За услугу просили от 2500 до 8000 долларов с одного человека, сумма зависела от срочности выезда. За почти месяц деятельности группировки установлено около 40 фактов переправки, дельцы получили "прибыль" около 9 млн грн.

Организатору сделки инкриминируют создание и руководство преступной организацией, незаконную переправку лиц через границу и подделку документов (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Мужчина прятался за границей, но теперь находится под стражей.

Обвинительные акты в отношении шести членов преступной группировки уже находятся на судебном разбирательстве. Еще один объявлен в розыск. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ напомнили, что в конце января 2023 года в разных регионах Украины были задержаны семь сообщников экстрадированного фигуранта. Сам он отдаленно руководил группировкой, находясь за границей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Госпогранслужбе рассказали, что уклонисты платят огромные деньги за попытки выехать за границу, а потом сталкиваются с тем, что маршрут пролегает по горной реке. Больше всего таких попыток – на границе с Молдовой и Румынией, а наибольшее количество поддельных документов – на границе с Польшей. С начала войны разоблачены около 450 преступных групп, которые занимались незаконной переправкой.

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