Суд избрал меры пресечения другим подозреваемым по делу Сольского: что известно

Суд избрал меры пресечения еще трем подозреваемым по делу о завладении землей в Сумской области, фигурантом которого является также министр агарной политики Николай Сольский. Они взяты под стражу с возможностью внести залог.

Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как говорится в сообщении, 26-29 апреля следователи судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) применили меры пресечения еще к трем подозреваемым по делу.

Одному из соорганизаторов применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

К одному из пособников применено содержание под стражей с залогом в 5 млн. грн. и другого пособника – залог в размере 7,5 млн. грн.

Действия лиц квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой),

– ч. 3 ст. 27 (организация правонарушения),

– ч. 3 ст. 15 (покушение на совершение уголовного преступления).

В САП напомнили, что дело касается завладения землей Сумской площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн и попытки завладения еще около 3,3 тыс. га на 190 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля Сольский вышел из СИЗО под залог в размере 75 млн грн. Ему запретили общаться со своим заместителем, свидетелями по делу, выезжать из Киева, обязали сдать паспорт и другие документы, а также носить электронный браслет.

23 апреля Сольский, его зам Маркиян Дмитрасевич и экс-глава Госгеокадастра Александр Колотилин получили подозрения.

Сам Сольский не признает своей вины. Он говорит, что дело касается 2017-2018 годов, когда он работал адвокатом и не имел отношения к земле, о которой идет речь. Известно, что Сольский и его партнер Андрей Богдан владели компанией, которая сейчас борется за право размещаться на территории мемориала "Родина-мать".

25 апреля он подал заявление об отставке с поста министра агрополитики, а 26 апреля Сольского заключили под стражу на два месяца с возможностью выйти под залог.

Сольский был назначен министром агрополитики 24 марта 2022 года. До этого он был главой парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

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