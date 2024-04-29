Гендиректору фирмы-производителя ракет 'Калибр' в Украине объявили подозрение. Фото

Генеральному директору российского опытно-конструкторского бюро "Новатор" Фариду Абдрахманову объявлено о подозрении по факту пособничества в ведении агрессивной войны. Предприятие является главным производителем крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляла Служба безопасности Украины.

По данным следствия, Абдрахманов принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Кроме того, чиновник входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства страны-оккупанта.

СБУ уже собрала доказательную базу на гендиректора российской компании "Опытное конструкторское бюро "Новатор", которое способствует агрессивной войне против Украины и является главным производителем крылатых ракет "Калибр".

С этой целью он организовал серийное производство и бесперебойные поставки ракетного вооружения для российских оккупационных группировок, которые массово использовали "Калибры" для воздушных ударов по Украине. Основными целями врага являлись объекты гражданской и критической инфраструктуры нашего государства, в том числе жилые дома, больницы и энергогенерирующие предприятия.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Абдрахманову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины ("Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц").

При процессуальном руководстве Офиса генпрокурор Абдрахманов уведомлен о подозрении по факту пособничества в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины). Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.

Характеристика ракеты "Калибр"

Главная опасность крылатых ракет "Калибр" заключается в их скорости, низком профиле полета и универсальности. Скорость этих ракет составляет от 180 до 240 метров в секунду. Кроме того, они способны лавировать на малых высотах с учетом рельефа местности, что затрудняет эффективность защитных систем не только украинских, но и стран НАТО.

Напомним, в России на вооружении есть разные версии ракет "Калибр", отличающиеся по типу пусковой платформы. Особенностью "Калибров" является их универсальность, поскольку они могут быть запущены с кораблей, подлодок, самолетов и наземных пусковых установок.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что украинским воинам сложно сбивать российские ракеты "Калибр", которые кафиры запускают с подлодок. Ключевая причина заключается в том, что эти ракеты обычно летят на низкой высоте.

Российская армия вечером в понедельник, 29 апреля, атаковала Одессу. В результате ракетного удара есть минимум двое погибших, ранены восемь человек.

Кроме того, в ночь на 27 апреля армия России в очередной раз устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. По разным регионам нашего государства захватчики запускали ракеты разных типов, включая баллистические. Часть вражеских средств поражения в течение двухчасового воздушного боя была уничтожена силами ПВО. Главной целью врага на этот раз снова стала украинская энергетика: атаковано четыре ТЭС.