Россияне пять раз обстреляли Никопольщину: повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Фото

В течение суток 30 апреля российские оккупационные войска пять раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В общей сложности путинская армия выпустила почти два десятка снарядов. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В течение дня враждебная артиллерия пять раз работала по Никопольщине. Войска страны-агрессорки выпустили около двух десятков снарядов. А еще – направили на район три дрона-камикадзе", – говорится в сообщении.

Взрывы раздавались в Никополе, а также Марганецкой и Покровской сельской общине.

В результате атаки пострадали три кафе, один магазин, шесть частных домов и несколько линий электропередач.

К счастью, ни один человек не пострадал. На других территориях Днепропетровской области обстрелов не было.

Напомним, ранее стало известно, что утром 30 апреля оккупанты нанесли удары по Харькову, есть два прилета. Известно о по меньшей мере одной жертве и семерых раненых.

Кроме того, появилось видео, зафиксировав нанесенный накануне удар России по Одессе ракетой с кассетным боеприпасом. Смертоносные обломки разлетелись на расстояние около 1,5 км.