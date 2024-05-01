Россияне накрыли 'Ураганом' город Горняк Донецкой области: есть погибшие и раненые. Фото

Российские военные преступники в первомай нанесли удар по Горняку в Донецкой области. Из-за очередного российского обстрела два человека погибли, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его информации, россияне атаковали город "Ураганами" сегодня после обеда.

"В настоящее время известно, что погибла 57-летняя женщина и 64-летний мужчина. Раненым предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – сообщил Вадим Филашкин и уточнил, что известно о шести раненых. Точное количество пострадавших и разрушений устанавливается.

По данным прокуратуры Донецкой области, шестеро раненых в возрасте от 46 до 77 лет, у пострадавших диагностировали минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения и контузии.

Также в прокуратуре сообщили о начале очередного досудебного расследования в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атак войск РФ по Никополю Днепропетровской области 1 мая пострадали по меньшей мере четыре человека. Враг открывал огонь по городу из артиллерии, также ударил дроном-камикадзе. Есть поврежденная инфраструктура, в том числе медицинское учреждение и школа.

Также 1 мая оккупанты ударили по поселку Золочев неподалеку от Харькова. Погибли два человека, еще шесть получили ранения, среди которых 11-летний мальчик.

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