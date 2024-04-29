Коррумпированная судья Кузнецова встала на сторону 'Лимак', сбежавшего в РФ с деньгами ЕБРР под гарантии Украины – СМИ

Арбитр Наталья Кузнецова из МКАС де-факто мешает Украине вернуть десятки миллионов евро, которые задолжала турецкая компания Лимак за срыв достройки метро в Днепре. Об этом сообщает 49000.

Стали известны подробности о том, как арбитр Наталья Кузнецова из Международного коммерческого арбитража критично затягивает рассмотрение одного из споров с холдингом Лимак (Турция). Напомним, турецкая компания весной 2022 года сорвала выполнение национального инфраструктурного проекта по достройке метро в Днепре и не возвращает десятки миллионов евро, которые должна украинской стороне за срыв контракта.

В течение пяти месяцев в Международном коммерческом арбитраже не выносит решение по давнему делу 2020 года, где Лимак должен проиграть. Это неспешность или саботаж? Знакомые с ситуацией источники отмечают, что ключевую роль в коллегии арбитров играет именно Кузнецова. Из-за этого в МКАС зависло рассмотрение других дел против турецкой компании, в рамках которых в пользу украинской стороны могут быть взысканы десятки миллионов евро…

Вишенка на торте – Лимак, который с вторжения рф поспешно ушел из Украины и задолжал десятки миллионов, тем не менее продолжает работать в стране-агрессоре. Турецкая компания и ее дочерние предприятия ударно строят объекты транспортной инфраструктуры в рф и зарабатывают миллиарды рублей. Фактически МКАС своим бездействием помогает Лимаку и ее "дочкам" в рф, которые пополняют налогами казну страны-агрессора и тем самым – финансируют агрессивную войну против Украины.

Кто же такая Наталья Кузнецова, которая тянет дело Лимака, оставляет страну без столь нужных средств и не дает поправить репутацию перед международными партнерами?

Она – арбитр МКАС, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Киевского национального университета им.Т.Шевченко. А еще, помимо звучных регалий, основала собственную юридическую династию. И при этом отличилась неразборчивостью в средствах.

Всего один, но очень показательный эпизод.

Как установили журналисты, ее родный сын – Алексей Кот, адвокат и преподаватель права – некоторое время назад стал профессором Национальной академии правовых наук Украины. Нюанс в том, что сама Наталья Кузнецова на момент присвоения профессорского звания сыну занимала пост… вице-президента этой самой Национальной академии правовых наук да еще и возглавляла Киевский региональный центра академии и работала членом коллегии Министерства образования…

Вероятно, у сына есть определенные заслуги, хотя к его научно-педагогическим успехам были определенные вопросы. Но слишком уж явное протежирование высокопоставленной г-жой Кузнецовой "родного человечка" выглядит не очень красиво…

Кстати, уже сейчас Алексей Кот – член-корреспондент академии правовых наук, руководитель "НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ПРАВОТВОРЧОСТІ ТА НАУКОВО-ПРАВОВИХ ЕКСПЕРТИЗ" НАПНУ, владелец юридической фирмы, а еще – долларовый миллионер. В декларации за 2023 год он указал, что сберегает наличными (!) 1 миллион 200 тыс. долларов, 400 тыс. евро и несколько миллионов гривен, имеет несколько весьма просторных квартир, строений и земельных участков, а также вместе с женой ездит на люксовых BMW Х3 и Х6. Как хорошо, что в свое время родная мама помогла стать профессором…

Эта история наводит на мысли о том, что удивительная медлительность Натальи Кузнецовой (шутка ли – пять месяцев нет решения!) в деле турецкой компании Лимак, которое разбирается Международным коммерческим арбитражем, может быть чем-либо обусловлена. Не хочется даже и думать о том, что уважаемая и авторитетная служительница права может пренебрегать интересами страны ради каких-либо собственных интересов…

Удивительная и контрпродуктивная ситуация в МКАС с взысканием десятков миллионов евро, которые задолжал Лимак украинской стороне, уже вызывает в экспертных кругах недоумение, которое переходит в возмущение. А общество ждет, когда работающий в Украине отечественной Торгово-промышленной палатой Международный коммерческий арбитраж прекратит имитацию работы, станет наконец выполнять свои функции и защищать в первую очередь интересы государства Украина.