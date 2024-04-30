Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла: в чем его обвиняли

Печерский районный суд Киева снял электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя, которого обвинили в оправдании вооруженной агрессии России против Украины. Однако подсудимый все еще обязан не покидать свое место жительства без разрешения суда.

Как сообщили в Киевской областной прокуратуре для OBOZ.UA, Печерский районный суд, несмотря на ходатайство прокурора о продлении обязанностей в полном объеме, удовлетворил ходатайство частично. Согласно решению суда, ему не продлено действие обязанности носить электронное средство контроля.

Однако обвиняемый до сих пор обязан не отлучаться с места своего проживания без решения суда, кроме неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья. Также он должен воздержаться от общения с потерпевшими и свидетелями в уголовном производстве.

"Прокуратура не получила полный текст постановления, а в судебном заседании была объявлена лишь резолютивная часть постановления, поэтому сказать чем мотивировано такое решение, пока невозможно. Полный текст постановления будет объявлен 6 мая. Постановление суду обжалованию не подлежит", – сообщили в прокуратуре.

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