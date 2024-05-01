Россияне снова ударили по Одессе баллистикой: первые подробности

Поздно вечером во вторник, 30 апреля, российские оккупационные войска снова нанесли удары по Одессе баллистическими ракетами. В городе раздавались взрывы.

Сначала в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. В Одесской ОВА призвали жителей области быть в укрытиях до отбоя.

"В городе раздаются очень громкие взрывы, не покидайте укрытий", – писал мэр Геннадий Труханов.

По данным мониторинговых каналов, по Одессе были нанесены удары по меньшей мере двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Предварительно, пуски осущесвлялись из Крыма.

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Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 29 апреля армия России атаковала Одессу "Искандером" со шрапнелью. Пятеро людей погибли, ранения получили 32 человека. Повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

– Одной из жертв удара по Одессе стал проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев. Среди раненых в результате атаки по Одессе – экс-нардеп и ректор "Одесской юридической академии" Сергей Кивалов. Его госпитализировали с осколочным ранением бедра и кровотечением.

– 30 апреля в Одесской области из-за жестокого ракетного удара был объявлен день траура.

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