Россияне ударили КАБами по Харькову: попали в многоэтажку, ранена женщина

Войска Российской Федерации вечером 29 апреля атаковали Харьков и Харьковский район корректируемыми авиационными бомбами. В областном центре есть минимум одна потерпевшая.

Об активности вражеской авиации над Белгородской областью (РФ) харьковские паблики сообщили в районе 17:45, примерно тогда же прозвучала воздушная тревога. Мэр Игорь Терехов подтвердил в Telegram, что в облцентре прогремела серия взрывов.

"По городу бьют КАБами. Будьте осторожны", – написал Терехов.

Около 18:35 понедельника он уточнил: был прилет в зону жилой застройки. Известно о частичном повреждении одной многоэтажки. На тот момент у городского главы были сведения об одной раненой женщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что оккупанты атаковали бомбами Киевский район Харькова. Он попросил жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Кроме Харькова, армия России нанесла удары по населенным пунктам Харьковского района по меньшей мере пяти КАБами. В 18:40 данных о пострадавших в этих населенных пунктах не было.

Как писал OBOZ.UA, Институт изучения войны считает: угроза возможной будущей наступательной операции РФ против Харькова, новости о которой всплывают в медиа, вынуждает Украину выделять дополнительные ресурсы для его защиты. Однако и командование ВСУ, и военные эксперты предполагают, что оккупантам не хватает сил, необходимых для захвата второго по величине города Украины.

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