Россияне обстреляли Одессу ракетами: есть погибшие и раненые

Российская армия вечером в понедельник, 29 апреля, атаковала Одессу. В результате ракетного удара есть минимум двое погибших, ранены восемь человек.

В городе повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома. О вражеском обстреле сообщил в Telegram руководитель Одесской ОГА (ОВА) Олег Кипер.

"По предварительной информации, в результате российской атаки ранены восемь человек. Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы", – написал чиновник около 19:00. Он также попросил украинцев не игнорировать сирены и реагировать на тревогу оперативно.

Примерно в 19:25 Кипер уточнил, что в Одессе есть жертвы. Начальник областной военной администрации передал родным и близким погибших соболезнования.

"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли два человека и собака. Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди травмированных и 12-летний мальчик. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", – заявил Кипер.

По информации неофициальных мониторинговых каналов, противник атаковал Одессу баллистикой.

Как писал OBOZ.UA, британская разведка заявила, что вследствие военных преступлений РФ в течение марта 2024 года погибли или получили ранения минимум 604 мирных жителей Украины. Если сравнивать с предыдущим месяцем, количество жертв среди гражданских возросло на 20%.

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