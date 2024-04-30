На Харьковщине разоблачили коллаборантку, которая стала "секретарем" в оккупационной администрации: какое наказание угрожает
В Балаклее на Харьковщине поймали коллаборантку. 51-летняя женщина во время российской оккупации города устроилась на работу во вражескую "администрацию" и выполняла функции секретаря.
Харьковская областная прокуратура сообщила о задержании подозреваемой 30 апреля в Telegram. Жительнице Балаклеи уведомлено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК). Санкция статьи – это лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Следствие имеет доказательства, что, когда ВС РФ захватили Балаклею, местная жительница решила работать на россиян. Она в июне 2022 года устроилась в оккупационную администрацию "главным специалистом".
Фактически коллаборантка выполняла функции секретаря, в частности:
– принимала заявления местных жителей на получение так называемой материальной помощи от РФ;
– оформляла документы о повреждении имущества во время обстрелов;
– оформляла принятие на работу сотрудников в оккупационный орган власти.
Как писал OBOZ.UA, ранее сотрудники Службы безопасности Украины в Харьковской области задержали еще двух предателей. Двое местных жителей под видом ремонтников ездили по региону, выискивая фортификационные сооружения, укрепрайоны и места базирования наших воинов.
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