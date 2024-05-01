СБУ проводит обыски у митрополита УПЦ МП Луки, который говорил, что украинцы "заслужили" бомбардировки. Фото
Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к митрополиту УПЦ Московского патриархата Луке (в миру Андрей Коваленко). В 2022 году он заявлял, что украинцы якобы заслужили российские бомбардировки.
Об обысках у митрополита Запорожского и Мелитопольского сообщили источники OBOZ.UA. Следственные действия проходят утром в среду, 1 мая, в Запорожье.
Подробности в СБУ обещают рассказать позже.
Отметим, по данным движения "Чесно", Лука известен распространением кремлевской пропаганды и оправданием войны РФ против Украины.
В 2023 году митрополит заявлял, что масштабы гонений времен Сталина-Хрущева на церковь якобы были ничтожно малы по сравнению с тем, что "происходит сейчас в Украине".
А еще в 2022 году Андрей Коваленко утверждал, что украинцы якобы заслужили вражеские бомбардировки, поскольку "терпят гей-парады в Киеве".
Напомним, архиерей Лука ранее уже фигурировал в новостных хрониках.
Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2023 года митрополит объявил голодовку из-за выселения монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры и возвращения заповедника в собственность государства.
Также сообщалось, что помощника Луки иеромонаха Илиодора ранее задерживали с наркотиками, когда на "Новой почте" он получал амфетамин. В суде иеромонах сказал, что использует запрещенное вещество как средство для голодания. Лука тогда заявил, что знал о недуге своего помощника и пытался ему помочь.
Кроме того, журналисты ранее обращали внимание на роскошную жизнь митрополита УПЦ МП, в частности на авто, которые Лука оформлял на своего водителя.
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