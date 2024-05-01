Организовали схему переправки уклонистов через границу: в Киеве будут судить врачей. Фото и подробности

В Киеве будут судить преступную группировку из числа медработников, которую за деньги признавали призывников непригодными к военной службе. Стоимость услуг колебалась от 3 до 4 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В феврале 2023 года правоохранители разоблачили незаконную деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили врачи и руководители медицинских учреждений Киева. Злоупотребляя служебным положением, они организовали схему беспрепятственного пересечения госграницы Украины мужчинам, подлежащим мобилизации.

"Организатором "бизнеса" оказался заведующий неврологическим отделением одной из столичных поликлиник, приобщивший к преступной деятельности еще девять врачей и руководителей военно-врачебных комиссий. Установлено, что соучастники производили "клиентам" так называемые "белые билеты", а их стоимость колебалась от 3 до 4 тысяч долларов США. В качестве доказательств преступной деятельности правонарушителей были обнаружены "черновые" записи, компьютерная техника и деньги в сумме 150 000 долларов США, 26 000 евро и 200 000 гривен, полученных от преступной деятельности", – добавили в пресс-службе.

Следствие по факту содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное по корыстным мотивам, завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области из реки Тиса спасатели извлекли тела двух мужчин. Вероятно, они погибли, пытаясь переплыть водоем, чтобы оказаться по другую сторону украинско-румынской границы.

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