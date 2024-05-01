Россия снова атаковала Одессу баллистическими ракетами: горит сортировочное депо Новой почты. Видео

Российские оккупанты вечером в среду, 1 мая, ударили по Одессе, использовав для атаки баллистические ракеты. В городе было слышно взрывы. Известно о минимум 13 пострадавших в результате вражеского обстрела.

По данным корреспондента OBOZ.UA, два сильных взрыва прогремело в Одессе около 22:00 во время воздушной тревоги. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения войсками России баллистического вооружения.

После взрывов начался сильный пожар в сортировочном депо и в отделении Новой почты.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер на своем канале в Telegram подтвердил, что в городе после прилета начался сильный пожар. По состоянию на 23:00 известно о 13 пострадавших.

"Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами Пока известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар. Информация будет дополняться", – написал он.

В компании "Новая почта" подтвердили, что под вражеский удар попало сортировочное депо и отделение НП. Среди сотрудников компании погибших и пострадавших нет.

"Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара – будут компенсированы клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в пути, перенаправлены на 3 отделения Новой почты в Одессе", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZ.UA:

– Поздно вечером 30 апреля российские оккупационные войска снова нанесли удары по Одессе баллистическими ракетами. Жертвами атаки стали три человека.

– Вечером 29 апреля армия России атаковала Одессу "Искандером" со шрапнелью. Шесть людей погибли, ранения получили 32 человека. Повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

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