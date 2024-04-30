В Днепре школьница выстрелила в 17-летнюю девушку во время конфликта: делом занялась полиция

В Днепре конфликт между двумя несовершеннолетними завершился стрельбой. 14-летняя школьница в ходе ссоры произвела несколько выстрелов в 17-летнюю знакомую.

За дело взялась полиция: правоохранители открыли уголовное производство. О ходе расследования сообщили в Днепровском районном управлении полиции.

"27 апреля возле одного из кафе в Амур-Нижнеднепровском районе города между несовершеннолетними девушками возникла конфликтная ситуация, во время которой, по предварительной информации, 14-летняя девушка произвела несколько выстрелов по предмету, похожему на пистолет, в сторону знакомой. В результате 17-летняя девушка получила телесные повреждения", – говорится в сообщении.

На место стрельбы выехала следственно-оперативная группа. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех событий происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре женщина пыталась продать двухлетнего сына за 1 млн. грн. 19-летняя мать не хотела воспитывать своего ребенка самостоятельно, потому что он "мешал ей устраивать личную жизнь", поэтому нашла потенциальную "клиентку".

Офис генерального прокурора сообщил, что дело касается торговли людьми, совершенной в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.