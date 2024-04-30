В Киеве на Троещине уличный конфликт между двумя мужчинами закончился убийством. Подробности дела

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по версии следствия, причастен к убийству. Злоумышленник во время конфликта на улице нанес смертельное ножевое ранение оппоненту.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей о том, что на улице они обнаружили мужчину с ранением грудной клетки в Деснянском районе Киева.

"Правоохранители установили, что потерпевший получил тяжелое ранение во время потасовки с малознакомым мужчиной. В ходе конфликта злоумышленник ударил ножом мужчину в грудь. Медики госпитализировали 32-летнего потерпевшего, который от полученных травм скончался в больнице", – рассказали в полиции.

Полицейские обнаружили и задержали возможного нападающего – им оказался местный житель, 1980 года рождения. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, Деснянский районный суд столицы вынес приговор мужчине, который жестоко убил сожительницу. Во время конфликта злоумышленник ножом нанес 23 удара потерпевшей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали злоумышленника, который, по информации следствия, во время конфликта жестоко убил знакомого. Злоумышленник нанес оппоненту около 40 ножевых ранений на железнодорожной станции Вишняки Фастовского района Киевщины.

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