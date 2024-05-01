На Житомирщине мужчина не явился в ТЦК после повестки: какое решение принял суд

Житель Житомирщины, получивший повестку и не прибывший в ТЦК для взятия на военный учет, получил приговор – штраф в размере 8,5 тыс. грн. В суде мужчина признал себя виновным в уклонении.

Соответствующий приговор вынес Романовский райсуд Житомирской области 24 апреля. Согласно тексту постановления суда, 8 апреля уроженец села Голубин Романовского района Житомирской области под личную подпись получил повестку о прибытии в ТЦК для взятия на военный учет.

После вручения повестки мужчину предупредили об уголовной ответственности в случае неприбытия в военкомат.

9 апреля мужчина должен был явиться в ТЦК, однако не сделал этого без уважительных причин.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 337 Уголовного кодекса Украины (уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания).

Смягчающих или отягчающих обстоятельств установлено не было.

Фигурант признал свою виновность. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – 8,5 тыс. грн.

При вынесении приговора судья сослался на ч. 2 ст. 65 Уголовного кодекса, согласно которой "должно быть назначено наказание, необходимо и достаточно для исправления и предупреждения новых уголовных правонарушений".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Харькове суд приговорил к трем годам тюрьмы двух мужчин 35 и 28 лет за уклонение от мобилизации. Оба получили боевые повестки, но не явились в ТЦК.

– На Хмельниччине год испытательного срока получил мужчина, который не явился в ТЦК после получения повестки. Он заявил, что не смог прийти из-за "сильного похмелья".

– На Закарпатье мужчина после получения повестки письменно отказался от мобилизации, за что получил три года тюрьмы. Причиной уклонения он назвал содержание матери и раскаялся в содеянном.

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