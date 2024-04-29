В Киеве задержан мужчина, ограбивший несовершеннолетнюю девочку. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который, по версии следствия, ограбил несовершеннолетнюю девочку. Злоумышленник договорился о встрече с новой знакомой, а отобрал ее личные вещи и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним с заявлением обратилась жительница Киева с сообщением о том, что наглядно знакомый мужчина ограбил ее несовершеннолетнюю внучку.

"Во время общения с потерпевшей полицейские установили, что 16-летняя киевлянка поддерживала дружеские отношения с мужчиной, с которым недавно познакомилась. Последний предложил девушке встретиться, а когда она вышла к нему из дома – выхватил ее личные вещи и скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские нашли за задержанного злоумышленника, который после совершения преступления скрывался у знакомого. 24-летнему уроженцу Черкасской области следователи сообщили о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители оперативно задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил церковь в Соломенском районе. Злоумышленник разбил стекло иконы и забрал золотые и серебряные украшения, которые граждане оставляли в виде пожертвований.

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