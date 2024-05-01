Ради криптовалюты похитили и избили товарища: в Киеве будут судить группу вымогателей. Фото и подробности

В Киеве будут судить группу вымогателей. Злоумышленники, по версии следствия, ради криптовалюты похитили своего товарища, избили, а затем, угрожая ножом, заставили перечислить виртуальные деньги на криптокошелек одного из нападавших.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, осенью 2023 года полицейские разыскали в Черкассах трех местных жителей, совершивших разбойное нападение и незаконно лишивших свободу своего товарища в столице.

"Как установили следователи, четверо дельцов в возрасте от 21 до 24 лет дружили с 24-летним мужчиной, и, узнав, что последний имеет криптовалюту, решили ею завладеть. Для этого нарушители приехали к нему в гости, и когда он открыл дверь – напали и нанесли многочисленные удары по телу. В дальнейшем нападавшие под угрозой ножа заставили его перечислить криптовалюту в размере почти 28 тысяч долларов США на криптокошелек одного из фигурантов, а также забрали все документы, 1 400 долларов США и банковские карты", – уточнили правоохранители.

Прежде чем скрыться, злоумышленники связали потерпевшему руки и ноги и заклеили скотчем рот и закрыли в квартире. Следствие по фактам разбоя и незаконного лишения свободы завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковской области полиция задержала двух злоумышленников, похитивших 8 миллионов гривен, выдавая себя за военных на блокпосте. Грабители остановили автомобиль 61-летнего предпринимателя и забрали из багажника деньги, которые он перевозил.

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