Обзывали "вкидышем" и его "просто переклинило": СМИ опубликовали новые показания Рябчука о трагедии на "Южмаше"

Солдат Национальной гвардии Артемий Рябчук, подозреваемый в убийстве пятерых сослуживцев, рассказал, что в воинской части его называли "вкидышем". С ним якобы перестали общаться, и он "чувствовал себя ненужным".

Об этом Рябчук сказал следователям после задержания. Соответствующее видео с показаниями подозреваемого появились в распоряжении ТСН. Нацгвардеец пояснил, что все началось после того, как он вмешался в конфликт между своими сослуживцами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

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Тогда он разнял драку военных и доложил об инциденту командиру. "Мне начали кричать в спину, что у них не любят вкидышей. Со мной перестали общаться даже те, с кем нормально раньше общались. Я чувствовал себя ненужным в нашей роте", – сказал Рябчук.

Он также рассказал, что за день до трагедии на "Южмаше" его "переклинило". Нацгвардейцы 26 января заехали на завод на дежурство. По словам Рябчука, ему якобы приказали развешивать таблички с описанием имущества в комнатах в то время, когда он должен был отдыхать. А когда начал засыпать, сказал Рябчук, то почувствовал себя "еще хуже эмоционально".

"Здесь заходят и спрашивают, почему не убрано, почему бушлаты не натянуты. И тут меня просто "переклинило". Я был в таком состоянии, что взял автомат и зарядил его", – рассказал подозреваемый.

Отметим, что показания Рябчук давал в присутствии государственного защитника. При избрании меры пресечения он признал свою вину, однако после отказался от услуг государственного адвоката и от всех своих показаний. Теперь у Рябчука новые защитники – Денис Гордеев и Тамила Ульянова.

Ранее в ГБР рассказали, что рассматривают три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе в Днепре. Основная из них – совершение подозреваемым Артемием Рябчуком преступления из-за неуставных отношений. Кроме того, расследуются версии психического заболевания подозреваемого и сотрудничество с иностранными спецслужбами.

Отметим, что после стрельбы на "Южмаше" командование части 3021 стали обвинять в преступлениях. Заявлялось о "дедовщине", гноблении и доведении до самоубийства военных. В то же время выжившие после расстрела Рябчуком нацгвардейцы опровергают это. Раненый Игорь Семенченко заверил, что за время службы такого не видел. Контрактница Жанна Шарова, в которую стрелок выпустил три пули, тоже на условия в части не сетует.

Напомним:

трагедия произошла 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия.

В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте , еще пятеро получили ранения – имена погибших здесь.Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

Артемия Рябчук был задержан в городе Подгородное. Оказалось, что он сам вышел на связь с правоохранителями. В сети появилось несколько видео, в том числе с рассказом Рябчука о том, как он совершил преступление. Ему объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

Установлено, что Артемий Рябчук – военнослужащий Нацгвардии, 2001 года рождения, из Измаильского района Одесской области. Погибшие – преимущественно его ровесники. Погибшая женщина работала на проходной завода.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из пострадавших нацгвардейцев Игорь Семенченко рассказал, что Рябчук во время стрельбы на "Южмаше" выпускал пули во всех подряд – многие из его жертв даже не были с ним знакомы. Выжившие не верят, что "скромный и неболтливый" солдат мог без причины расстрелять караул, но и версии о "дедовщине" и буллинге отвергают.