Задержан солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре. Фото

В Днепре задержали солдата, который утром 27 января расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии на территории завода "Южмаш". При нем обнаружили автомат Калашникова, с которого, вероятно, была открыла стрельба.

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в городе Подгородное. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Глава МВД подчеркнул, что преступник понесет строжайшую ответственность, предусмотренную Законом Украины.

"Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную Законом. Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно проделал свою работу", – написал министр МВД.

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Также городской голова Днепра Борис Филатов в Facebook опубликовал фото задержания стрелявшего солдата. Стоит отметить, что город, где был задержан преступник, находится в 15 километрах от Днепра.

Напомним, 27 января в городе Днепр солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии. В результате инцидента погибли пять человек. Также пятеро получили огнестрельные ранения.